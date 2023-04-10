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Искусство

Mediatorium в ЦЕХе *

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29 апреля в пространстве ЦЕХ * откроется новая выставка Mediatorium. Этот проект расскажет о важности ментального здоровья.

 

Mediatorium — место, где можно отпустить контроль, лучше понять, что успокаивает и расслабляет.

Участниками выставки стали девять российских команд и художников современного медиаарта, в том числе студия мультимедиа-технологий dreamlaser.

Гости пространства увидят интерактивные и пространственные медиаинсталляции, кинетические объекты и видеоарт. В рамках программы к выставке в ЦЕХе * будут проходить лекции, классы йоги с сопровождением медиаконтента и практики медитаций.

Подробности здесь.



 

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Фото: сообщество ЦЕХа * «ВКонтакте»

 

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