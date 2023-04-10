Mediatorium в ЦЕХе *

29 апреля в пространстве ЦЕХ * откроется новая выставка Mediatorium. Этот проект расскажет о важности ментального здоровья.
Mediatorium — место, где можно отпустить контроль, лучше понять, что успокаивает и расслабляет.
Участниками выставки стали девять российских команд и художников современного медиаарта, в том числе студия мультимедиа-технологий dreamlaser.
Гости пространства увидят интерактивные и пространственные медиаинсталляции, кинетические объекты и видеоарт. В рамках программы к выставке в ЦЕХе * будут проходить лекции, классы йоги с сопровождением медиаконтента и практики медитаций.
Подробности здесь.
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Фото: сообщество ЦЕХа * «ВКонтакте»
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