Космический лекторий в Нижнем

13 апреля в Парк науки ННГУ пройдет двойной космический лекторий. Рассказываем о программе.
«Телескоп горизонта событий, или как найти тень черной дыры»
- Научный сотрудник Института прикладной физики РАН Петр Землянуха расскажет, как работают радиотелескопы, что такое антенные решетки и как их используют. Кроме того, участники узнают, бывают ли телескопы размером с Землю и зачем они нужны.
«От облаков до звезд: уникальная научная установка "Сура"»
- Кандидат физико-математических наук Михаил Гущин расскажет, как происходят исследования околоземного пространства, в чем уникальность «Суры», чем она отличается от аналогов и как она используется сегодня.
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Фото: unsplash
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