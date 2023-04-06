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Искусство

Космический лекторий в Нижнем

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13 апреля в Парк науки ННГУ пройдет двойной космический лекторий. Рассказываем о программе.

 

«Телескоп горизонта событий, или как найти тень черной дыры»

  • Научный сотрудник Института прикладной физики РАН Петр Землянуха расскажет, как работают радиотелескопы, что такое антенные решетки и как их используют. Кроме того, участники узнают, бывают ли телескопы размером с Землю и зачем они нужны.

«От облаков до звезд: уникальная научная установка "Сура"»

  • Кандидат физико-математических наук Михаил Гущин расскажет, как происходят исследования околоземного пространства, в чем уникальность «Суры», чем она отличается от аналогов и как она используется сегодня.

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Фото: unsplash

 

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