«Мгновения» в музее фотографии

Автор с детства увлекся фотографией, а среди основных тем его снимков позже стала преобладать тематика водного спорта.

Василий Пахомов работал в знаменитом Конструкторском бюро имени Алексеева, которое занималось созданием высокоскоростных судов, входил в команду по виндсерфингу, был вице-президентом Нижегородской федерации парусного спорта.

Выставка будет открыта до 23 апреля.







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Фото: архив пресс-служб