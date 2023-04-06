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Искусство

«Мгновения» в музее фотографии

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7 апреля в Русском музее фотографии откроется выставка «Мгновения» нижегородского автора Василия Пахомова.

 

Автор с детства увлекся фотографией, а среди основных тем его снимков позже стала преобладать тематика водного спорта.

Василий Пахомов работал в знаменитом Конструкторском бюро имени Алексеева, которое занималось созданием высокоскоростных судов, входил в команду по виндсерфингу, был вице-президентом Нижегородской федерации парусного спорта.

Выставка будет открыта до 23 апреля.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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