«Мгновения» в музее фотографии

7 апреля в Русском музее фотографии откроется выставка «Мгновения» нижегородского автора Василия Пахомова.
Автор с детства увлекся фотографией, а среди основных тем его снимков позже стала преобладать тематика водного спорта.
Василий Пахомов работал в знаменитом Конструкторском бюро имени Алексеева, которое занималось созданием высокоскоростных судов, входил в команду по виндсерфингу, был вице-президентом Нижегородской федерации парусного спорта.
Выставка будет открыта до 23 апреля.
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Фото: архив пресс-служб
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