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Искусство

В Нижнем пройдет ярмарка графики «Контур»

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Ярмарка соединит культурный ландшафт и станет местом встречи коллекционеров и любителей искусства. Участниками станут галереи, образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства.

 

Ярмарка пройдет 25-28 мая 2023 года в отеле «Sheraton Kremlin» напротив главной достопримечательности города — Нижегородского Кремля.

«В профессиональном сленге художников есть смешное слово “оконтурить”. Это значит — обвести изображение линией, выявить контур. Сразу становится понятно — что внутри, а что снаружи. Хотите найти смысл — ищите вдохновляющую вас графику, и “Контур” вам поможет», — рассказывает замдиректора Пушкинского музея по региональному развитию Анна Гор.



 

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Фото: ИРГСНО

 

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