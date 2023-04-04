В Нижнем пройдет ярмарка графики «Контур»

Ярмарка пройдет 25-28 мая 2023 года в отеле «Sheraton Kremlin» напротив главной достопримечательности города — Нижегородского Кремля.

«В профессиональном сленге художников есть смешное слово “оконтурить”. Это значит — обвести изображение линией, выявить контур. Сразу становится понятно — что внутри, а что снаружи. Хотите найти смысл — ищите вдохновляющую вас графику, и “Контур” вам поможет», — рассказывает замдиректора Пушкинского музея по региональному развитию Анна Гор.







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Фото: ИРГСНО