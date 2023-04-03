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Искусство

Стало известно, когда откроют круговой маршрут по стене кремля

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В Нижнем круговой маршрут по стене кремля откроется 7 апреля. Его общая протяженность два километра 113 метров, перепад высот почти с 30-этажный дом.

 

А в башнях кремля открыты несколько экспозиций:

  • в Никольской — экспозиция «Град на усть Оки» и археологическую
  • в Ивановской — обновленная выставка «Подвиг народного единства»
  • в Зачатской башне — палеонтологическая выставка «Мамонт и его спутники» и экспозиция наличников
  • в Дмитриевской скоро откроют выставку керамики

Пройтись по кольцевому маршруту можно будет каждый день с 10:00 до 20:00. Касса закрывается в 19:00.


 

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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»

 

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