Стало известно, когда откроют круговой маршрут по стене кремля

А в башнях кремля открыты несколько экспозиций:

в Никольской — экспозиция «Град на усть Оки» и археологическую

в Ивановской — обновленная выставка «Подвиг народного единства»

в Зачатской башне — палеонтологическая выставка «Мамонт и его спутники» и экспозиция наличников

в Дмитриевской скоро откроют выставку керамики

Пройтись по кольцевому маршруту можно будет каждый день с 10:00 до 20:00. Касса закрывается в 19:00.





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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»