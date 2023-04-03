Стало известно, когда откроют круговой маршрут по стене кремля

В Нижнем круговой маршрут по стене кремля откроется 7 апреля. Его общая протяженность два километра 113 метров, перепад высот почти с 30-этажный дом.
А в башнях кремля открыты несколько экспозиций:
- в Никольской — экспозиция «Град на усть Оки» и археологическую
- в Ивановской — обновленная выставка «Подвиг народного единства»
- в Зачатской башне — палеонтологическая выставка «Мамонт и его спутники» и экспозиция наличников
- в Дмитриевской скоро откроют выставку керамики
Пройтись по кольцевому маршруту можно будет каждый день с 10:00 до 20:00. Касса закрывается в 19:00.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»
Комментарии (0)