Выставка «Лицо божества» в Пакгаузах

Ольга Мичи использует технологию пластификации — нанесения изображения на стекло. Рассмотреть детали можно будет с помощью дополненной реальности, отсканировав QR-коды.

Всего представят более 70 произведений цифрового искусства: фото реально существующих масок, скульптур и других артефактов.

Выставка будет работать с 31 марта до 9 мая.







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Фото: архив организаторов