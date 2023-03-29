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Искусство

Выставка «Лицо божества» в Пакгаузах

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31 марта в выставочном Пакгаузе откроется выставка «Лицо божества» от художницы-фотографа Ольги Мичи. Центральным образом станет маска.

 

Ольга Мичи использует технологию пластификации — нанесения изображения на стекло. Рассмотреть детали можно будет с помощью дополненной реальности, отсканировав QR-коды.

Всего представят более 70 произведений цифрового искусства: фото реально существующих масок, скульптур и других артефактов.

Выставка будет работать с 31 марта до 9 мая.



 

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Фото: архив организаторов

 

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