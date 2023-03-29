Серия экскурсий по выставке «Смешанная техника»

Выставка создана по итогам творческой лаборатории студий «Тихая» и dreamlaser. Резиденты «Тихой» на протяжении года осваивали цифровые инструменты и применяли их при создании работ.

К примеру, Лена Лисица училась моделировать и печатать скульптуры на 3D-принтере, а Антон Мороков занимался саунд-артом. Яков Хорев создавал интерактивную видеоинсталляцию, а Владимир Чернышев проводил эксперименты по преобразованию смолы с помощью лазера.

Расписание экскурсий:

1 апреля 15:00 — экскурсия с художником Владимиром Чернышевым и арт-директором пространства ЦЕХ * Анной Гагариной

2 апреля 15:00 — экскурсия с художниками Яковом Хоревым и Антоном Мороковым

9 апреля в 15:00 — экскурсия с художницей Леной Лисицей и главным куратором студии «Тихая» Алисой Савицкой

В завершение каждой из встреч участники смогут также посмотреть фильм о создании проекта.

Подробности здесь.

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Фото: архив организаторов