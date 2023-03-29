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Искусство

В Арсенале расскажут о личности в эпоху Возрождения

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Лекция «Личность как искусство в эпоху Возрождения» пройдет в Арсенале 1 апреля.

Ни одна другая эпоха не создала такого представления о человеке как центре вселенной.

По мнению философов — человек Ренессанса «рождается не для того, чтобы влачить печальное существование в бездействии, но чтобы работать над великим и грандиозным делом».

Искусствовед Мария Медведева расскажет о гуманистических идеалах эпохи Возрождения.

Подробности здесь.

12+


 

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Фото: Антон Баклыков

 


 

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