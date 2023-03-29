В Арсенале расскажут о личности в эпоху Возрождения

Лекция «Личность как искусство в эпоху Возрождения» пройдет в Арсенале 1 апреля.
Ни одна другая эпоха не создала такого представления о человеке как центре вселенной.
По мнению философов — человек Ренессанса «рождается не для того, чтобы влачить печальное существование в бездействии, но чтобы работать над великим и грандиозным делом».
Искусствовед Мария Медведева расскажет о гуманистических идеалах эпохи Возрождения.
Подробности здесь.
12+
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Фото: Антон Баклыков
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