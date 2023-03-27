Смесь нижегородского с питерским: о чем новая выставка в галерее «Луна»

У каждого автора свой неповторимый художественный стиль, уникальная живописная манера.

Андрей Смирнов вдохновляется женскими образами. Наделяет их особым флером загадочности и личных истории, которые всегда пленяли творцов. Следует художественной традиции модерна – вплетает в свои полотна элементы золочения и серебрения и приглашает зрителя погрузиться в лабиринт игры формы и цвета, чтобы разгадать секреты из жизни муз.

Живопись Ильи Нелюбовича – это поиск совершенных композиций в выразительном исполнении. Во многих работах на художника влияет старый Санкт-Петербург. Именно ритмический рисунок городских улиц и каналов, нотный стан домов и ломанные пики крыш создают волнующую Нелюбовича гармонию. Город становится одновременно и героем, и местом повествования.

В работах Александра Базарина – безошибочно узнаваемый Петербург, который очищен от всего бренного и суетного. Кажется, только ангелы или другие волшебные существа, духи места, могли видеть этот город так, как видит его Базарин. В его работах царит свободная фантазия.

Виктор Ануфриев экспериментирует и отходит от изобразительности, академического копирования натуры. Своеобразная экспрессивная техника, которую создал художник в процессе творческих поисков, позволяет ему добиваться выразительных цветовых эффектов и сложных фактур живописи. Это и делает его работы узнаваемыми.