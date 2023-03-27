Смесь нижегородского с питерским: о чем новая выставка в галерее «Луна»

Выставка «Знаменитые земляки – Нижнему Новгороду» открылась в галереи искусств «Луна» 21 марта. Она знакомит зрителей с художниками, которые родились и выросли в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области, а сейчас живут в Санкт-Петербурге. Их имена знает огромное количество людей по всей России и за рубежом, но в родных краях – лишь единицы. Кто эти авторы, в чем основная задумка галеристов «Луны», кто куратор выставки и до какого числа ее можно посетить – рассказываем подробности.
Выставка под кураторством галериста Татьяны Тянговой представляет работы четырех авторов: Виктора Ануфриева, Александра Базарина, Игоря Нелюбовича и Андрея Смирнова.
Авторы известны не только в России, но и за ее пределами. Выставки с участием их работ проводились в разных культурных столицах стран Востока и Запада. Картины нижегородцев, которые теперь считаются и петербуржцами, продавались на международных аукционах и сегодня хранятся в музеях и арт-галереях Европы, Азии и Америки.
Мария Богданова, галерист «Луны»: «Наша основная цель – познакомить нижегородцев с земляками, которыми нужно гордиться. Да, в их работах мало отсылок к Нижнему, потому что они давно здесь не живут – приезжают только навестить родных, близких, друзей. Но все-таки они родились, выросли, получили первичное художественное образование и сформировались как личности именно здесь в 40-60х годах 20 века. Нижегородская культура не могла не наложить отпечаток на их творчество. В работах прослеживаются и художественные промыслы, и декоративная резьба Городца, и яркие нижегородские закаты. Поэтому можно сказать, что деятельностью, биографией они продвигают наш город на мировой художественной арене».
У каждого автора свой неповторимый художественный стиль, уникальная живописная манера.
Андрей Смирнов вдохновляется женскими образами. Наделяет их особым флером загадочности и личных истории, которые всегда пленяли творцов. Следует художественной традиции модерна – вплетает в свои полотна элементы золочения и серебрения и приглашает зрителя погрузиться в лабиринт игры формы и цвета, чтобы разгадать секреты из жизни муз.
Живопись Ильи Нелюбовича – это поиск совершенных композиций в выразительном исполнении. Во многих работах на художника влияет старый Санкт-Петербург. Именно ритмический рисунок городских улиц и каналов, нотный стан домов и ломанные пики крыш создают волнующую Нелюбовича гармонию. Город становится одновременно и героем, и местом повествования.
В работах Александра Базарина – безошибочно узнаваемый Петербург, который очищен от всего бренного и суетного. Кажется, только ангелы или другие волшебные существа, духи места, могли видеть этот город так, как видит его Базарин. В его работах царит свободная фантазия.
Виктор Ануфриев экспериментирует и отходит от изобразительности, академического копирования натуры. Своеобразная экспрессивная техника, которую создал художник в процессе творческих поисков, позволяет ему добиваться выразительных цветовых эффектов и сложных фактур живописи. Это и делает его работы узнаваемыми.
Познакомиться с их работами можно в галереи «Луна» до 10 апреля.
Фото: архив галереи «Луна»
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