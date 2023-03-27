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Искусство

«В мире экслибриса» в Ленинке

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В Музее книги библиотеки имени Ленина открылась экспозиция «В мире экслибриса». На экспозиции представят около ста вариантов.

 

Экслибрисы — книжные знаки, указывающие на принадлежность издания владельцу. Сначала эти метки имели охранную функцию, а потом стали украшениями.

На выставке в Ленинке гости увидят около 100 вензелевых, гербовых, сюжетных и шрифтовых вариантов.

В экспозицию вошли книги из усадебных библиотек Шереметевых и нижегородских учебных заведений — Аракчеевского кадетского корпуса, Нижегородской духовной семинарии, Александровского дворянского института.

Выставка продлится до августа.


 

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Фото: архив пресс-служб


 

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