Бесплатный квест пройдет в Арсенале

24 марта Арсенал проведет бесплатный квест «Подмастерье в поисках шедевра» для старшеклассников и студентов.
Команда Молодежного клуба организует новую программу и приглашает нижегородцев почувствовать себя подмастерьями в художественной мастерской.
На примере экспонатов выставки «Названо Вазари. Возрождение» участники изучат характерные для эпохи Ренессанса темы, сюжеты, приемы, а также открытия, сделанные художниками того времени.
Зарегистрироваться на событие можно онлайн.
12+
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Фото: архив организаторов
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