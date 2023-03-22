Бесплатный квест пройдет в Арсенале

Команда Молодежного клуба организует новую программу и приглашает нижегородцев почувствовать себя подмастерьями в художественной мастерской.

На примере экспонатов выставки «Названо Вазари. Возрождение» участники изучат характерные для эпохи Ренессанса темы, сюжеты, приемы, а также открытия, сделанные художниками того времени.

Зарегистрироваться на событие можно онлайн.

12+





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Фото: архив организаторов