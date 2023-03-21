Камерная встреча с лекцией об эпохе модерна пройдет в «Заповедных кварталах»

26 марта в усадьбе Гусевых расскажут об эпохе модерна и покажут предметы-свидетели периода ар-нуво.
Культуролог, коллекционер и куратор «Музея на ладони» Екатерина Андрейченко расскажет о чем может рассказать веер или носовой платок, правда ли, что шляпные булавки могли быть опасны и что такое французская слоновая кость и тульские бриллианты.
Музей на ладони – частный просветительский проект. В коллекции музея собраны предметы, бывшие частью повседневной жизни XIX–начала XX вв.
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