Джаз-трио UpTown выступит в Нижнем

Музыковед Виктория Кожевникова расскажет, что такое джаз и чем он отличается от других музыкальных направлений.

Кроме того, участники смогут сами попробовать себя в роли исполнителей и поиграть на саксофоне, фортепиано и барабанах.

Джаз-трио UpTown:

Вадим Абрамов — клавиши

Альберт Родин — саксофон

Дмитрий Несынов — барабаны

Подробности здесь.

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Фото: архив организаторов