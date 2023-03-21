Джаз-трио UpTown выступит в Нижнем

Интерактивный концерт «Дети джаза» пройдет в центре театрального мастерства 2 апреля. Джаз-трио UpTown исполнит мелодии из мультфильмов и кинофильмов, детские песни в джазовой обработке.
Музыковед Виктория Кожевникова расскажет, что такое джаз и чем он отличается от других музыкальных направлений.
Кроме того, участники смогут сами попробовать себя в роли исполнителей и поиграть на саксофоне, фортепиано и барабанах.
Джаз-трио UpTown:
- Вадим Абрамов — клавиши
- Альберт Родин — саксофон
- Дмитрий Несынов — барабаны
Подробности здесь.
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Фото: архив организаторов
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