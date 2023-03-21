18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Джаз-трио UpTown выступит в Нижнем

Поделиться:

Интерактивный концерт «Дети джаза» пройдет в центре театрального мастерства 2 апреля. Джаз-трио UpTown исполнит мелодии из мультфильмов и кинофильмов, детские песни в джазовой обработке.

 

Музыковед Виктория Кожевникова расскажет, что такое джаз и чем он отличается от других музыкальных направлений.

Кроме того, участники смогут сами попробовать себя в роли исполнителей и поиграть на саксофоне, фортепиано и барабанах.

Джаз-трио UpTown:

  • Вадим Абрамов — клавиши
  • Альберт Родин — саксофон
  • Дмитрий Несынов — барабаны

Подробности здесь.

0+


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: