«Я все видела» в Терминале

Юлия в своих работах использует образы, как инструмент взаимодействия с окружающей действительностью. Данила рассматривает язык, как онтологическое понятие, на котором базируется бытийность. А в работах Никиты можно найти размышления автора о смертности.

Экспозиция будет открыта с 22 марта по 9 апреля.

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