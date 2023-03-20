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Искусство

«Я все видела» в Терминале

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22 марта в ЦСИ «Терминал» откроется коллективная выставка «Я все видела» Юлии Ивановой, Данилы Толстова и Никиты Пирумова. Покажут работы молодых авторов, изучающих методы коммуникации со зрителем.

 

Юлия в своих работах использует образы, как инструмент взаимодействия с окружающей действительностью. Данила рассматривает язык, как онтологическое понятие, на котором базируется бытийность. А в работах Никиты можно найти размышления автора о смертности.

Экспозиция будет открыта с 22 марта по 9 апреля.

 

 

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