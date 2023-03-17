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Искусство

Цикл «Музейная гостиная» откроется в Художественном музее

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В НГХМ открывают лектории из нового авторского цикла Евгении Чистяковой «Музейная гостиная». Они подходят для детей 8–10 лет.

 

Публикуем расписание:

  • 18 марта — «Мозаика натюрморта»
  • 1 апреля — «Анималистика, или Удивительный мир животных»
  • 15 апреля — «Портрет в европейском искусстве»
  • 29 апреля — «Жанровая живопись — картины повседневности»

Все занятия проходят в постоянной экспозиции НГХМ|Зарубежное искусство (Верхне-Волжская набережная, 3). Начало в 14:00.

Подробности здесь.


 

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Фото: «Горький Нижний»

 

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