Цикл «Музейная гостиная» откроется в Художественном музее

В НГХМ открывают лектории из нового авторского цикла Евгении Чистяковой «Музейная гостиная». Они подходят для детей 8–10 лет.
Публикуем расписание:
- 18 марта — «Мозаика натюрморта»
- 1 апреля — «Анималистика, или Удивительный мир животных»
- 15 апреля — «Портрет в европейском искусстве»
- 29 апреля — «Жанровая живопись — картины повседневности»
Все занятия проходят в постоянной экспозиции НГХМ|Зарубежное искусство (Верхне-Волжская набережная, 3). Начало в 14:00.
Подробности здесь.
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Фото: «Горький Нижний»
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