Искусствовед Андрей Боровский расскажет нижегородцам о народном костюме

24 марта известный искусствовед и историк традиционного народного костюма Андрей Боровский проведет лекцию «Модные ключи к народному костюму» в Арсенале.
Посетители лекции узнают:
- как выражалась мода в народном костюме
- в чем причины избыточной роскоши, и почему принципы «дорого-богато» и «надень все — лишнее снимешь» до сих пор актуальны
- что такое «деревенский дендизм»
- почему самыми желанными были импортные материалы, хотя отечественные их превосходили
Вход бесплатный, по регистрации.
6+
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Фото: архив пресс-служб
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