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Искусство

Искусствовед Андрей Боровский расскажет нижегородцам о народном костюме

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24 марта известный искусствовед и историк традиционного народного костюма Андрей Боровский проведет лекцию «Модные ключи к народному костюму» в Арсенале.

 

Посетители лекции узнают:

  • как выражалась мода в народном костюме
  • в чем причины избыточной роскоши, и почему принципы «дорого-богато» и «надень все — лишнее снимешь» до сих пор актуальны
  • что такое «деревенский дендизм»
  • почему самыми желанными были импортные материалы, хотя отечественные их превосходили

Вход бесплатный, по регистрации.

6+

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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