В Арсенале расскажут о зарождении светского танца

Лекторий проведет — искусствовед, культуролог, специалист по истории танцев и автор книги «Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения» Екатерина Михайлова-Смольнякова.

Она расскажет, что привело к появлению в Италии эпохи Возрождения светского танца. Также, что общего между светскими танцами ХV–ХVI веков и современной танцевальной модой.





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Фото: архив пресс-служб