18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Арсенале расскажут о зарождении светского танца

Поделиться:

Лекция в Арсенале «Изобретение светского танца в эпоху Возрождения: искусство быть, чтобы казаться» пройдет 21 марта в 18:30.

 

Лекторий проведет — искусствовед, культуролог, специалист по истории танцев и автор книги «Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения» Екатерина Михайлова-Смольнякова.

Она расскажет, что привело к появлению в Италии эпохи Возрождения светского танца. Также, что общего между светскими танцами ХV–ХVI веков и современной танцевальной модой.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: