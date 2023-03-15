В Арсенале расскажут о зарождении светского танца

Лекция в Арсенале «Изобретение светского танца в эпоху Возрождения: искусство быть, чтобы казаться» пройдет 21 марта в 18:30.
Лекторий проведет — искусствовед, культуролог, специалист по истории танцев и автор книги «Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения» Екатерина Михайлова-Смольнякова.
Она расскажет, что привело к появлению в Италии эпохи Возрождения светского танца. Также, что общего между светскими танцами ХV–ХVI веков и современной танцевальной модой.
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Фото: архив пресс-служб
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