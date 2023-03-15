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Искусство

Нижегородский художественный музей стал «Музеем года»

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НГХМ признан лучшим музеем России в рамках премии The Art Newspaper Russia (главной отраслевой премии страны).

 

Художественный музей обошел московский Государственный исторический музей на Красной площади и Музей русского импрессионизма.

Напомним, преображение художественного музей — это первый проект перезагрузки культурных пространств в рамках 800-летия города.

Старейший музей Нижнего номинировали на Премию за кардинальное обновление и освоение новых тем и площадок.

 

 

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Фото: соцсети

 

 

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