Нижегородский художественный музей стал «Музеем года»

НГХМ признан лучшим музеем России в рамках премии The Art Newspaper Russia (главной отраслевой премии страны).
Художественный музей обошел московский Государственный исторический музей на Красной площади и Музей русского импрессионизма.
Напомним, преображение художественного музей — это первый проект перезагрузки культурных пространств в рамках 800-летия города.
Старейший музей Нижнего номинировали на Премию за кардинальное обновление и освоение новых тем и площадок.
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