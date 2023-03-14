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Искусство

В Усадьбе Рукавишниковых планируют выставить предметы из фарфора

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Около тысячи предметов из фарфора планируют выставить к июлю в Усадьбе Рукавишниковых после окончания реставрации флигеля.

 

В коллекции музея около семи тысяч предметов из фарфора и стекла. Около тысячи из них планируют выставить в открытое хранение.

Для этого выберут самые уникальные экспонаты, многие из них в единственном экземпляре. Это, к примеру, фарфор из коллекции Шереметевых, зеркало мейсенской фабрики, которое идет в паре с вазами.

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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