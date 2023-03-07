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Искусство

Художники, дизайнеры, архитекторы и урбанисты могут поучаствовать в «Артмоссфере»

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Биеннале уличного искусства до 22 марта принимает заявки от художников, кураторов и критиков на участие в параллельной программе, а также новом региональном проекте «Городская лаборатория».

 

Лаборатория разделена на два этапа: онлайн и офлайн. На первом — участники пройдут теоретический курс. На занятиях можно будет познакомиться с практиками самоорганизации, освоить новые технологии, жанры и медиумы, применяемые в пространстве города.

На втором этапе – оффлайн, экспертный совет Горлаба пригласит 15 наиболее перспективных участников на офлайн-интенсив, которой пройдет с 19 по 23 июня в ЦСИ Винзавод.

Трем финалистам организаторы помогут воплотить их проекты. Участие в «Городской лаборатории» бесплатное. А регистрация здесь.

Также Биеннале объявляет о старте приема заявок на участие в параллельной программе. Организаторы ждут проекты разных форматов: от проектов новичков до выставок состоявшихся художников, от муралов на городских фасадах до галерейных и институциональных проектов. Для участия необходимо заполнить форму.


 

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Фото: архив организаторов

 

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