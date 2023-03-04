В Арсенале откроется выставка проектов арт-резиденции «Выкса»

В экспозиции собраны 18 работ современных художников из 55 резидентов из России и зарубежья. Они работали в Выксе с момента создания там арт-резиденции в 2017 году. Все авторы создавали проекты, опираясь на местный контекст – историю, археологию, мифологию и природу.

Кураторы выставки задаются вопросами о временных и пространственных границах опыта арт-резиденции: как он трансформируется после ее окончания, как сопровождает карьеру художника и влияет на сцену современного искусства? Например, произведения Ивана Горшкова, Виктории Бегальской и Александра Вилкина, Елены Артёменко, созданные в Выксе, продолжают жизнь на музейных выставках, в частных и публичных коллекциях.

В экспозиции зрители познакомятся с разнообразными медиа, дисциплинарными и художественными приемами, которые использовали авторы в резиденции.







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Фото: архив организаторов