Нижегородский художественный музей вошел в шорт-лист премии The Art Newspaper Russia

НГХМ попадает в шорт-лист премии уже второй год. И это единственный региональный музей в списке.
В Нижегородской области третья в стране коллекция русского искусства (после Третьяковки и Русского). А еще это единственный в стране музей, где хранится скульптура Жоана Миро.
Кроме того, постоянно открываются новые выставки в партнерстве с ведущими российскими музеями. К примеру, «Пермские боги» в Манеже.
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Фото: телеграм-канал Олега Берковича
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