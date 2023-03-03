Нижегородский художественный музей вошел в шорт-лист премии The Art Newspaper Russia

В Нижегородской области третья в стране коллекция русского искусства (после Третьяковки и Русского). А еще это единственный в стране музей, где хранится скульптура Жоана Миро.

Кроме того, постоянно открываются новые выставки в партнерстве с ведущими российскими музеями. К примеру, «Пермские боги» в Манеже.





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Фото: телеграм-канал Олега Берковича