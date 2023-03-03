18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Нижегородский художественный музей вошел в шорт-лист премии The Art Newspaper Russia

Поделиться:

НГХМ попадает в шорт-лист премии уже второй год. И это единственный региональный музей в списке.

 

В Нижегородской области третья в стране коллекция русского искусства (после Третьяковки и Русского). А еще это единственный в стране музей, где хранится скульптура Жоана Миро.

Кроме того, постоянно открываются новые выставки в партнерстве с ведущими российскими музеями. К примеру, «Пермские боги» в Манеже.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: телеграм-канал Олега Берковича

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: