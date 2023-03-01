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Искусство

Илья Печенкин расскажет о русских «Ренессансах»

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Лекция «Русские "ренессансы". Эпоха Возрождения как мечта архитектора» пройдет в Арсенале 3 марта в 18:30.

 

Поиски собственной «античности» стали одним из ведущих мотивов российской культуры XIX – начала ХХ века. На лекции расскажут о различных подходах к этой задаче и практических опытах ее решения.

Лектор Илья Печенкин — кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой Истории русского искусства РГГУ.

Приобрести билет можно на сайте Арсенала или в кассе музея.

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Фото: архив пресс-служб

 

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