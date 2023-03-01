Илья Печенкин расскажет о русских «Ренессансах»

Лекция «Русские "ренессансы". Эпоха Возрождения как мечта архитектора» пройдет в Арсенале 3 марта в 18:30.
Поиски собственной «античности» стали одним из ведущих мотивов российской культуры XIX – начала ХХ века. На лекции расскажут о различных подходах к этой задаче и практических опытах ее решения.
Лектор Илья Печенкин — кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой Истории русского искусства РГГУ.
Приобрести билет можно на сайте Арсенала или в кассе музея.
12+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)