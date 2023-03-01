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Искусство

«Выкса-фестиваль» объявил опен-колл на создание скульптуры

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Команда фестиваля объявляет опен-колл. Подать заявку на участие в открытом конкурсе могут все желающие. Работу финалиста на время фестиваля разместят на постаменте, а после перевезут в Скульптурный парк Выксы.

 

Художественный руководитель проекта скульптор, дизайнер выставочных пространств и автор перформансов — Катя Бочавар.

Сбор заявок продлится месяц. По его итогам совет экспертов выберет трех полуфиналистов. Затем пройдет открытое онлайн-голосование, в котором сами выксунцы отберут победителя.

На конкурс можно заявить городскую скульптуру только из долговечных и прочных материалов.

Объект и его название по своему замыслу должны соответствовать общей теме. В этом году это понятие «включенности». Включение Выксы в культурный контекст страны, ее жителей – в создание фестиваля и обсуждение современного искусства, артистов и художников – в жизнь моногорода.

Заявка должна включать:

  • пояснительную записку объемом до 1500 печатных знаков
  • техническое задание на реализацию и предварительную смету по расходным материалам
  • эскизы можно представить в любой форме

Прислать заявку можно на адрес оргкомитета конкурса — competition@vyksafest.com

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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