«Выкса-фестиваль» объявил опен-колл на создание скульптуры

Художественный руководитель проекта скульптор, дизайнер выставочных пространств и автор перформансов — Катя Бочавар.

Сбор заявок продлится месяц. По его итогам совет экспертов выберет трех полуфиналистов. Затем пройдет открытое онлайн-голосование, в котором сами выксунцы отберут победителя.

На конкурс можно заявить городскую скульптуру только из долговечных и прочных материалов.

Объект и его название по своему замыслу должны соответствовать общей теме. В этом году это понятие «включенности». Включение Выксы в культурный контекст страны, ее жителей – в создание фестиваля и обсуждение современного искусства, артистов и художников – в жизнь моногорода.

Заявка должна включать:

пояснительную записку объемом до 1500 печатных знаков

техническое задание на реализацию и предварительную смету по расходным материалам

эскизы можно представить в любой форме

Прислать заявку можно на адрес оргкомитета конкурса — competition@vyksafest.com

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Фото: архив организаторов