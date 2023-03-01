«Выкса-фестиваль» объявил опен-колл на создание скульптуры

Команда фестиваля объявляет опен-колл. Подать заявку на участие в открытом конкурсе могут все желающие. Работу финалиста на время фестиваля разместят на постаменте, а после перевезут в Скульптурный парк Выксы.
Художественный руководитель проекта скульптор, дизайнер выставочных пространств и автор перформансов — Катя Бочавар.
Сбор заявок продлится месяц. По его итогам совет экспертов выберет трех полуфиналистов. Затем пройдет открытое онлайн-голосование, в котором сами выксунцы отберут победителя.
На конкурс можно заявить городскую скульптуру только из долговечных и прочных материалов.
Объект и его название по своему замыслу должны соответствовать общей теме. В этом году это понятие «включенности». Включение Выксы в культурный контекст страны, ее жителей – в создание фестиваля и обсуждение современного искусства, артистов и художников – в жизнь моногорода.
Заявка должна включать:
- пояснительную записку объемом до 1500 печатных знаков
- техническое задание на реализацию и предварительную смету по расходным материалам
- эскизы можно представить в любой форме
Прислать заявку можно на адрес оргкомитета конкурса — competition@vyksafest.com
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)