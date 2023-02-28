Стали известны победители дзержинского кинофестиваля «Черноречье Фест»

В конкурсной программе короткого метра наибольшее количество наград собрал фильм Татьяны Колгановой «Синдром отложенного счастья».

Светлана Чуйкина получила приз в номинации «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Плакать нельзя» . Награда в номинации «Лучшая режиссерская работа» досталась Георгию Шенгелии за фильм «Один настоящий день». Приз «Лучшая операторская работа» достался Джуру Березкину, оператору фильма «Белый ангел тундры».

Приз зрительских симпатий получил фильм «Мятный пряник», а приз оргкомитета — «Дыхание мертвого леса».

В конкурсе короткометражного кино в номинации «Лучший сценарий» победил фильм «Анна». «Лучшую режиссерскую работу» получил фильм «История болезни», а в номинации «Лучший короткометражный фильм» лучшей стала картина «Изнанка».







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