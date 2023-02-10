Первый аукцион трэш-искусства пройдет в Нижнем

Галерея 9Б объявляет опен-колл. Вдохновившись шумной и разношерстной барахолкой у сквера Свердлова команда решила отдать дань духу места. Совместно с андеграундным трэш-сообществом АТСНН объявляет первый аукцион трэш-искусства.