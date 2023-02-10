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Искусство

Первый аукцион трэш-искусства пройдет в Нижнем

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Галерея 9Б объявляет опен-колл. Вдохновившись шумной и разношерстной барахолкой у сквера Свердлова команда решила отдать дань духу места. Совместно с андеграундным трэш-сообществом АТСНН объявляет первый аукцион трэш-искусства.

 

Участвовать могут все желающие авторы. Стартовая цена лота — 1000 рублей, шаг аукциона — 100 рублей.

Заявки для участия отправляйте в телеграм:

  • фотографии своих качественных, выполненных в любой технике трэш-работ
  • описание: автор, название, год, техника и материалы
  • ссылки на соцсети автора

Отбор работ проводится до 28 февраля включительно.



 

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Фото: архив организаторов

 

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