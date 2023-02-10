Первый аукцион трэш-искусства пройдет в Нижнем

Галерея 9Б объявляет опен-колл. Вдохновившись шумной и разношерстной барахолкой у сквера Свердлова команда решила отдать дань духу места. Совместно с андеграундным трэш-сообществом АТСНН объявляет первый аукцион трэш-искусства.
Участвовать могут все желающие авторы. Стартовая цена лота — 1000 рублей, шаг аукциона — 100 рублей.
Заявки для участия отправляйте в телеграм:
- фотографии своих качественных, выполненных в любой технике трэш-работ
- описание: автор, название, год, техника и материалы
- ссылки на соцсети автора
Отбор работ проводится до 28 февраля включительно.
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Фото: архив организаторов
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