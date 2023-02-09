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Искусство

Лекцию о поэзии эпохи Возрождения откроется в Арсенале

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Лекция переводчика Петра Епифанова «Два лика ренессансной поэзии: Джованни Понтано и Якопо Саннадзаро из Неаполя» пройдет в Арсенале 11 февраля.

 

Раймонди Маркантонио, гравер (ок. 1480 – ок. 1534), Рафаэль Санти, автор композиции (1483 – 1520). Адам и Ева. Италия. Время создания доски: ок. 1512-1514. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва

 

На встрече расскажут:

  • как описывали любовные чувства в эпоху Возрождения
  • были ли они связаны только с возвышенной радостью, сладостным обожанием или горькой недоступностью
  • что поэзия рассказывала о духовной любви и телесной страсти
  • к кому и зачем обращали свои произведения поэты

Билеты в кассе музея и на сайте.

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