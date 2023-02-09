Лекцию о поэзии эпохи Возрождения откроется в Арсенале

На встрече расскажут:

как описывали любовные чувства в эпоху Возрождения

были ли они связаны только с возвышенной радостью, сладостным обожанием или горькой недоступностью

что поэзия рассказывала о духовной любви и телесной страсти

к кому и зачем обращали свои произведения поэты

Билеты в кассе музея и на сайте.

16+





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