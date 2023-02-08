В Нижнем продлили выставку о мамонтах

Экспозиция «Мамонт и его спутники» в Кремле будет открыта весь 2023 год. Планами поделился директор НГИАМЗ Юрий Филиппов.
Выставка, где можно увидеть черепа шерстистых носорогов, рога первобытных бизонов, зубы древних животных и кости мамонтов открылась в Зачатской башне весной прошлого года.
В этом году ее обновят и снова пригласят посетителей.
Кроме того, весной этого года в Дмитриевской башне кремля откроют экспозицию керамики. Экспонаты будут самые разные — от горшка эпохи неолита до шедевров из коллекции музея.
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Фото: музей «Ледниковый период»
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