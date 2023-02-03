Технорейв в ЦЕХе *

Гостей ждет мощное техно с прямой бочкой, атмосферой и духом европейского рейва. В лайн-апе:

Ronin (Creptonit)

Kalina (Creptonit)

Optimuss (Creptonit)

Headliner, Roks (Monasterio)

Headliner, Alex Pankov (Monasterio)

Headliner, Mrac (Monasterio)

Headliner, Ktln (Creptonit)

18+



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