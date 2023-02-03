Технорейв в ЦЕХе *

Новый сезон вечеринок в пространстве ЦЕХ * откроется коллаборацией двух российских техно-лейблов — Monasterio и Creptonit Records. А еще студии dreamlaser. Гостей ждут 18 февраля.
Гостей ждет мощное техно с прямой бочкой, атмосферой и духом европейского рейва. В лайн-апе:
- Ronin (Creptonit)
- Kalina (Creptonit)
- Optimuss (Creptonit)
- Headliner, Roks (Monasterio)
- Headliner, Alex Pankov (Monasterio)
- Headliner, Mrac (Monasterio)
- Headliner, Ktln (Creptonit)
18+
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