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Искусство

Арсенал продолжит развивать фестивальную тему

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Нижегородское музейное пространство продолжит развивать фестивальную тему в 2023 году. Проект «Вазари» дополнит фестиваль графики. Об этом сообщает сотрудник музея.

 

В 2022 году первый фестиваль графики проходил в рамках партнерства Музейной набережной. В этом году к проекту присоединится Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Также в 2023 году пройдет фестиваль текстов об искусстве «Вазари».

Кроме того, посещаемость филиала в прошлом году увеличилась практически на четверть — до 136,5 тысячи человек.


 

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Фото: соцсети музея

 

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