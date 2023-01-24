Арсенал продолжит развивать фестивальную тему

В 2022 году первый фестиваль графики проходил в рамках партнерства Музейной набережной. В этом году к проекту присоединится Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Также в 2023 году пройдет фестиваль текстов об искусстве «Вазари».

Кроме того, посещаемость филиала в прошлом году увеличилась практически на четверть — до 136,5 тысячи человек.





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Фото: соцсети музея