За кокошником в Нижний

Их создатель — мастер по ткачеству и жемчужной вышивке Наталья Чвертка. Кокошники покажут в сопровождении современной интерпретации русского костюма от дизайнера Ольги Парле.

Также можно будет увидеть швейные машины, утюги, парфюмерию, косметику и аксессуары. Кроме того, в рамках выставки проведут серию лекций о кокошнике и русском национальном костюме.

Продлится выставка до 28 февраля 2023 года.

График работы:

с 10.00 до 20.00 в будни

с 10.00 до 19.00 в субботу

За подробностями: +7-991-830-12-76









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: страница «ВКонтакте» Натальи Чвертка



