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Искусство

За кокошником в Нижний

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25 января в Музее моды Ламановой откроется выставка-продажа кокошников и украшений. Все они точные копии музейных образцов, из натурального речного жемчуга и антикварного бисера.

 

Их создатель — мастер по ткачеству и жемчужной вышивке Наталья Чвертка. Кокошники покажут в сопровождении современной интерпретации русского костюма от дизайнера Ольги Парле.

Также можно будет увидеть швейные машины, утюги, парфюмерию, косметику и аксессуары. Кроме того, в рамках выставки проведут серию лекций о кокошнике и русском национальном костюме.

Продлится выставка до 28 февраля 2023 года.

График работы:

  • с 10.00 до 20.00 в будни
  • с 10.00 до 19.00 в субботу

За подробностями: +7-991-830-12-76




 

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Фото: страница «ВКонтакте» Натальи Чвертка


 

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