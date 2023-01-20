За кокошником в Нижний

25 января в Музее моды Ламановой откроется выставка-продажа кокошников и украшений. Все они точные копии музейных образцов, из натурального речного жемчуга и антикварного бисера.
Их создатель — мастер по ткачеству и жемчужной вышивке Наталья Чвертка. Кокошники покажут в сопровождении современной интерпретации русского костюма от дизайнера Ольги Парле.
Также можно будет увидеть швейные машины, утюги, парфюмерию, косметику и аксессуары. Кроме того, в рамках выставки проведут серию лекций о кокошнике и русском национальном костюме.
Продлится выставка до 28 февраля 2023 года.
График работы:
- с 10.00 до 20.00 в будни
- с 10.00 до 19.00 в субботу
За подробностями: +7-991-830-12-76
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Фото: страница «ВКонтакте» Натальи Чвертка
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