Куратор Алиса Савицкая расскажет о духе места

Уже сегодня, 19 января, главный куратор студии «Тихая» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Алиса Савицкая проведет лекторий. Она расскажет о нижегородских практиках воздействия с локальным контекстом.
Встречу посвятят разнообразию сайт-специфик-практик — художественных экспериментов, которые опираются на локальную историю, ландшафт и социальное взаимодействие.
Старт в 18:00 в НГХМ (Русское искусство). Вход свободный по регистрации.
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Фото: архив пресс-служб
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