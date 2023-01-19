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Искусство

Куратор Алиса Савицкая расскажет о духе места

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Уже сегодня, 19 января, главный куратор студии «Тихая» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Алиса Савицкая проведет лекторий. Она расскажет о нижегородских практиках воздействия с локальным контекстом.

 

Встречу посвятят разнообразию сайт-специфик-практик — художественных экспериментов, которые опираются на локальную историю, ландшафт и социальное взаимодействие.

Старт в 18:00 в НГХМ (Русское искусство). Вход свободный по регистрации.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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