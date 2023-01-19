Куратор Алиса Савицкая расскажет о духе места

Встречу посвятят разнообразию сайт-специфик-практик — художественных экспериментов, которые опираются на локальную историю, ландшафт и социальное взаимодействие.

Старт в 18:00 в НГХМ (Русское искусство). Вход свободный по регистрации.





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Фото: архив пресс-служб