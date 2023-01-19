Катя Рыблова, Даня Пирогов и Никита Этогде ждут нижегородцев в мастерских

В приближающийся уикенд пространство «Zerno» проведет экскурсии по мастерским нижегородских уличных художников. Можно ближе познакомиться с работами Кати Рыбловой, Дани Пирогова, Gera, Дмитрия Курбатова, Никиты Этогде и Ивана Kseor. Выбирайте удобную дату, время и регистрируйтесь.