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Искусство

Катя Рыблова, Даня Пирогов и Никита Этогде ждут нижегородцев в мастерских

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В приближающийся уикенд пространство «Zerno» проведет экскурсии по мастерским нижегородских уличных художников. Можно ближе познакомиться с работами Кати Рыбловой, Дани Пирогова, Gera, Дмитрия Курбатова, Никиты Этогде и Ивана Kseor. Выбирайте удобную дату, время и регистрируйтесь.

 

21 января

  • с 15:00 до 18:00 в мастерской вас будут ждать Катя Рыблова, Даня Пирогов и Gera.

Регистрация здесь.

22 января

  • с 15:00 до 18:00 в мастерской вас будут ждать Дмитрий Курбатов, Никита Этогде и Иван Kseor.

Регистрация здесь.

Количество мест ограничено, успевайте.

 

 

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Фото: unsplash

 

 

 

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