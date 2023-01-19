Катя Рыблова, Даня Пирогов и Никита Этогде ждут нижегородцев в мастерских

В приближающийся уикенд пространство «Zerno» проведет экскурсии по мастерским нижегородских уличных художников. Можно ближе познакомиться с работами Кати Рыбловой, Дани Пирогова, Gera, Дмитрия Курбатова, Никиты Этогде и Ивана Kseor. Выбирайте удобную дату, время и регистрируйтесь.
21 января
- с 15:00 до 18:00 в мастерской вас будут ждать Катя Рыблова, Даня Пирогов и Gera.
Регистрация здесь.
22 января
- с 15:00 до 18:00 в мастерской вас будут ждать Дмитрий Курбатов, Никита Этогде и Иван Kseor.
Регистрация здесь.
Количество мест ограничено, успевайте.
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Фото: unsplash
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