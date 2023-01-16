18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Арсенале расскажут о Шереметевых

Поделиться:

В пространстве сейчас проходит выставка «От предмета к экспонату». Одна из частей экспозиции посвящена транспортировке коллекции дворян из Юринского замка в Нижний.

 

Заместитель директора регионального Центрального архива Ольга Аржанова расскажет о документах нижегородской ветви рода Шереметевых и познакомит с представителями их рода.

Лекторий пройдет 18 января в 18:30 в Арсенале. Для участия нужна регистрация на сайте.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: