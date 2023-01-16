В Арсенале расскажут о Шереметевых

В пространстве сейчас проходит выставка «От предмета к экспонату». Одна из частей экспозиции посвящена транспортировке коллекции дворян из Юринского замка в Нижний.
Заместитель директора регионального Центрального архива Ольга Аржанова расскажет о документах нижегородской ветви рода Шереметевых и познакомит с представителями их рода.
Лекторий пройдет 18 января в 18:30 в Арсенале. Для участия нужна регистрация на сайте.
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Фото: архив организаторов
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