В Арсенале расскажут о Шереметевых

Заместитель директора регионального Центрального архива Ольга Аржанова расскажет о документах нижегородской ветви рода Шереметевых и познакомит с представителями их рода.

Лекторий пройдет 18 января в 18:30 в Арсенале. Для участия нужна регистрация на сайте.





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Фото: архив организаторов