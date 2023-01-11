Реставрация «Микулы»

Музейно-выставочный центр «Микула» в Московском районе Нижнего в этом году продолжит цифровое развитие.
Команда музея создаст серию аудиогидов по залам выставки и для пешеходных прогулок по Московскому району, аудиоспектакль о жизни подростков в Горьком в первой половине ХХ века. А еще серию подкастов об искусстве и советском быте.
Все это выложат бесплатно в профиле музея на платформе izi travel и в социальных сетях.
Также в рамках гранта продолжится обучение команды музея и пройдет круглый стол по обмену опытом для музейщиков и специалистов сферы культуры из Нижегородской области.
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Фото: Нижний 800
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