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Искусство

Реставрация «Микулы»

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Музейно-выставочный центр «Микула» в Московском районе Нижнего в этом году продолжит цифровое развитие.

 

Команда музея создаст серию аудиогидов по залам выставки и для пешеходных прогулок по Московскому району, аудиоспектакль о жизни подростков в Горьком в первой половине ХХ века. А еще серию подкастов об искусстве и советском быте.

Все это выложат бесплатно в профиле музея на платформе izi travel и в социальных сетях.

Также в рамках гранта продолжится обучение команды музея и пройдет круглый стол по обмену опытом для музейщиков и специалистов сферы культуры из Нижегородской области.


 

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Фото: Нижний 800

 

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