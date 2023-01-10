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Искусство

В Арсенале расскажут о Ренессансе

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Команда Арсенала открывает серию событий к выставке «Названо Вазари. Возрождение». 13 января искусствовед Марина Лопухова проведет лекторий о возрождении античности и рождении современности.

 

Гости попробуют разобраться, каким образом в ренессансном искусстве уживались любовь к древности и жажда новизны, копирование антиков и оригинальность.

Также, какие приемы и жанры античного искусства казались особенно важными людям Возрождения, и почему для них они выглядели современно.

Встречу проведет Марина Лопухова — кандидат искусствоведения и специалист по истории искусства итальянского Возрождения.

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Фото: архив пресс-служб

 

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