В Арсенале расскажут о Ренессансе

Команда Арсенала открывает серию событий к выставке «Названо Вазари. Возрождение». 13 января искусствовед Марина Лопухова проведет лекторий о возрождении античности и рождении современности.
Гости попробуют разобраться, каким образом в ренессансном искусстве уживались любовь к древности и жажда новизны, копирование антиков и оригинальность.
Также, какие приемы и жанры античного искусства казались особенно важными людям Возрождения, и почему для них они выглядели современно.
Встречу проведет Марина Лопухова — кандидат искусствоведения и специалист по истории искусства итальянского Возрождения.
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Фото: архив пресс-служб
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