Картины Бориса Кустодиева в художественном музее

Впервые за несколько лет все живописные работы Кустодиева составлены в постоянную экспозицию НГХМ | Русское искусство в современных пространствах третьего этажа.

Приобрести билет можно и по «Пушкинской карте».

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Фото: Нижний 800