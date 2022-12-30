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Искусство

Картины Бориса Кустодиева в художественном музее

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Нижегородский художественный музей хранит богатую коллекцию произведений художника конца XIX — начала ХХ века. Среди работ полотна, ранее принадлежавшие собранию Максима Горького: «Русская Венера», «Купчиха, пьющая чай», «Купец-сундучник», «Вербный торг у Спасских ворот» и «На приеме».

 

Впервые за несколько лет все живописные работы Кустодиева составлены в постоянную экспозицию НГХМ | Русское искусство в современных пространствах третьего этажа.

Приобрести билет можно и по «Пушкинской карте».

 

 

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Фото: Нижний 800

 

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