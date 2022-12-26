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Искусство

Новогодние праздники с Арсеналом

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Арсенал в январские выходные ждет нижегородцев на семейные программы для детей. Публикуем расписание.

 

Программа «Носорог. Медаль. Палаццо. Новогоднее Возрождение» пройдет в формате маскарадной экскурсии с двумя мастер-классами. Гости сделают себе праздничную маскарадную маску, а потом и новогодний подарок, который научатся упаковывать сами.

Расписание на 4, 5 и 6 января:

  • 12:00 для детей 3–6 лет (присутствие родителей обязательно)
  • 15:00 для детей 7–10 лет (присутствие родителей по желанию)

Количество человек в группе: 15 детей + родители.

Время работы Арсенала в декабре и январе:

  • 26 – 28 декабря музей открыт с 12:00 до 20:00 (касса до 19:00)
  • 29 декабря – 1 января музей не работает
  • 2–8 января музей работает с 12:00 до 20:00 (касса до 19:00)
  • 9 и 10 января – выходной


 

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Фото: архив пресс-служб




 

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