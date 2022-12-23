Инклюзивный кинопоказ «Вслепую на Эльбрус»

«У нас получилась очень сильная, жизнеутверждающая и мотивирующая картина, которая доказывает, что все границы у нас только в голове. И что бы в вашей жизни ни случилось, не опускайте руки и не сдавайтесь», — рассказал автор Иван Ерхов.

Фильм сопроводят тифлокомментариями и субтитрами. Вход по регистрации.





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Фото: сообщество «Рекорда» «ВКонтакте»