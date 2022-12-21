Коллекционные елочные игрушки в музее «Назад в СССР»

Это очень редкие елочные украшения, выпускавшиеся ограниченными партиями различными артелями. Большинство из них раскрашивали вручную.

В экспозицию вошли игрушки, которые были созданы в честь разнообразных исторических событий. Среди них, к примеру, клоун из ваты. Его выпустили после выхода фильма «Цирк».

Также нижегородцы увидят коллекцию «Кремлевских гигантов». Этими большими елочными игрушками украшали главную московскую новогоднюю елку.





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Фото: unsplash