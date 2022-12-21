Коллекционные елочные игрушки в музее «Назад в СССР»

Выставка советских елочных игрушек «Советской елки яркие огни» откроется в музее «Назад в СССР» 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе пространства.
Это очень редкие елочные украшения, выпускавшиеся ограниченными партиями различными артелями. Большинство из них раскрашивали вручную.
В экспозицию вошли игрушки, которые были созданы в честь разнообразных исторических событий. Среди них, к примеру, клоун из ваты. Его выпустили после выхода фильма «Цирк».
Также нижегородцы увидят коллекцию «Кремлевских гигантов». Этими большими елочными игрушками украшали главную московскую новогоднюю елку.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)