Авторская экскурсия от Аси Феоктистовой

На экспозицию художницу вдохновили ажурные конструкции на Стрелке. А центральная работа «Связи» была написана именно для этого места, чтобы удержать пространство.

Художественное полотно — о связи левого и правого полушарий мозга. Автор представляла, как по сжатым пружинам пульсирует кровь и мысли, и именно они заставляют человека двигаться.





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Фото: Анастасия Волкова