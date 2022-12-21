Авторская экскурсия от Аси Феоктистовой

В выставочном пакгаузе открылась выставка «Связи» художницы Аси Феоктистовой. Прогуляться по пространству и увидеть работы можно в сопровождении их автора 25 декабря в 15:00.
На экспозицию художницу вдохновили ажурные конструкции на Стрелке. А центральная работа «Связи» была написана именно для этого места, чтобы удержать пространство.
Художественное полотно — о связи левого и правого полушарий мозга. Автор представляла, как по сжатым пружинам пульсирует кровь и мысли, и именно они заставляют человека двигаться.
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Фото: Анастасия Волкова
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