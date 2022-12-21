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Искусство

Авторская экскурсия от Аси Феоктистовой

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В выставочном пакгаузе открылась выставка «Связи» художницы Аси Феоктистовой. Прогуляться по пространству и увидеть работы можно в сопровождении их автора 25 декабря в 15:00.

 

На экспозицию художницу вдохновили ажурные конструкции на Стрелке. А центральная работа «Связи» была написана именно для этого места, чтобы удержать пространство.

Художественное полотно — о связи левого и правого полушарий мозга. Автор представляла, как по сжатым пружинам пульсирует кровь и мысли, и именно они заставляют человека двигаться.


 

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Фото: Анастасия Волкова

 

 

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