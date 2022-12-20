Лекция в мультивселенной Hello Park

Финальное образовательное событие в ЦЕХе * — лекторий «Phygital в мультивселенной Hello Park» — пройдет 24 декабря.
Креативный директор и сооснователь компании Hello I/O Сергей Приходько представит формат phygital, расскажет о том, как совместить мультимедиа, мультипликацию и мультивселенную в одном пространстве.
На медиавыставке покажут девять фиджитал аттракционов Hello Park с использованием новых игровых механик и технологий, а также уникальную архитектуру.
Выставка продлится до 5 февраля 2023.
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Фото: архив организаторов
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