Лекция в мультивселенной Hello Park

Креативный директор и сооснователь компании Hello I/O Сергей Приходько представит формат phygital, расскажет о том, как совместить мультимедиа, мультипликацию и мультивселенную в одном пространстве.

На медиавыставке покажут девять фиджитал аттракционов Hello Park с использованием новых игровых механик и технологий, а также уникальную архитектуру.

Выставка продлится до 5 февраля 2023.

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Фото: архив организаторов



