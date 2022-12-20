Открытие постоянной выставки «От символизма к авангарду»

В преддверии Нового года НГХМ представит новую экспозицию. Проект уникальный: он развернут в реорганизованных интерьерах недавно переданного музею здания на площади Минина и Пожарского.
Команда музея тематически зонировала пространство, выделила стилистические и монографические блоки. Среди которых: русский сезаннизм и символизм; искусство революционных лет; кубофутуризм, супрематизм, беспредметность и другие.
Так, переходя из зала в зал зрители смогут почувствовать атмосферу эпохи, узнать работы мастеров, созданных в 1900-1920 годах.
Впервые в музейной практике коллекция русского авангарда показана в полном составе, которым на сегодняшний день располагает НГХМ.
Коллекция признана одной из наиболее значимых среди региональных музеев страны.
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Фото: сайт музея
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