Открытие постоянной выставки «От символизма к авангарду»

Команда музея тематически зонировала пространство, выделила стилистические и монографические блоки. Среди которых: русский сезаннизм и символизм; искусство революционных лет; кубофутуризм, супрематизм, беспредметность и другие.

Так, переходя из зала в зал зрители смогут почувствовать атмосферу эпохи, узнать работы мастеров, созданных в 1900-1920 годах.

Впервые в музейной практике коллекция русского авангарда показана в полном составе, которым на сегодняшний день располагает НГХМ.

Коллекция признана одной из наиболее значимых среди региональных музеев страны.





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Фото: сайт музея