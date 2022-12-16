Художники «Тихой» проведут экскурсии

Для выставки «Оригинала нет» команда собрала более 50 тиражных произведений: шелкографии, офорты и линогравюры, объекты и скульптуры, книги художника и открытки, а также рабочие материалы — печатные формы, пластины и макеты.

Участники: Александр Лавров, Антон Мороков, Андрей Оленев, Артем Филатов, Яков Хорев, Владимир Чернышев и команда «ТОЙ».

Расписание можно найти по ссылке. Студия «Тихая» (Ульянова, 4в)







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Фото: архив пресс-служб