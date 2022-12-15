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Искусство

Ася Феоктистова в Пакгаузах

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В выставочном Пакгаузе проходит монтаж новой экспозиции. Уже 17 декабря здесь откроется выставка «Связи» нижегородской современной художницы Аси Феоктистовой. Покажут 94 живописные картины, в которых можно проследить трансформацию творческой манеры автора.

 

На экспозицию художницу вдохновили ажурные конструкции на Стрелке. Два павильона новых культурных пространств Ася Феоктистова сравнивает с правым и левым полушариями мозга.

Выставка будет открыта до 5 февраля.


 

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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»

 

 

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