Ася Феоктистова в Пакгаузах

В выставочном Пакгаузе проходит монтаж новой экспозиции. Уже 17 декабря здесь откроется выставка «Связи» нижегородской современной художницы Аси Феоктистовой. Покажут 94 живописные картины, в которых можно проследить трансформацию творческой манеры автора.
На экспозицию художницу вдохновили ажурные конструкции на Стрелке. Два павильона новых культурных пространств Ася Феоктистова сравнивает с правым и левым полушариями мозга.
Выставка будет открыта до 5 февраля.
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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»
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