Ренессанс в Арсенале

Выставка «Названо Вазари. Возрождение» объединяет произведения из коллекции ГМИИ имени Пушкина: от живописи и графики до книг, медалей и декоративного искусства.

Среди экспонатов посетители увидят гравюры Андреа Мантеньи, Агостино Венециано, Альбрехта Дюрера, а также графические произведения по рисункам Филиппино Липпи и Рафаэля Санти и других мастеров.

С историческими экспонатами будут соседствовать работы отечественных художников — Юлдус Бахтиозиной, Петра Белого, Сергея Бояринцева, Владислава Мамышева-Монро, Александры Митлянской, Тимура Новикова и других.

Специальный раздел выставки посвящен многообразному и противоречивому влиянию, которое эпоха оказала на антикваров, коллекционеров, исследователей и ценителей искусства.

Выставку сопроводят параллельной программой (лекциями, дискуссиями и концертами) с участием известных специалистов по истории, культуре и искусству Ренессанса и нашего времени.

Время работы выставки: с 12:00 до 20:00 ежедневно, понедельник – выходной.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.