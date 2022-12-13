Ренессанс в Арсенале

В Арсенале откроется выставка об эпохе Возрождения и ее интерпретациям в искусстве — от XIX века до сегодняшнего дня.
Джованни делла Роббиа (1469-1529). Обрамление иконы или дарохранительницы с фигурами ангелов. Флоренция. Конец первой трети XVI века. ГМИИ им. А.С. Пушкина
Выставка «Названо Вазари. Возрождение» объединяет произведения из коллекции ГМИИ имени Пушкина: от живописи и графики до книг, медалей и декоративного искусства.
Среди экспонатов посетители увидят гравюры Андреа Мантеньи, Агостино Венециано, Альбрехта Дюрера, а также графические произведения по рисункам Филиппино Липпи и Рафаэля Санти и других мастеров.
С историческими экспонатами будут соседствовать работы отечественных художников — Юлдус Бахтиозиной, Петра Белого, Сергея Бояринцева, Владислава Мамышева-Монро, Александры Митлянской, Тимура Новикова и других.
Специальный раздел выставки посвящен многообразному и противоречивому влиянию, которое эпоха оказала на антикваров, коллекционеров, исследователей и ценителей искусства.
Выставку сопроводят параллельной программой (лекциями, дискуссиями и концертами) с участием известных специалистов по истории, культуре и искусству Ренессанса и нашего времени.
Время работы выставки: с 12:00 до 20:00 ежедневно, понедельник – выходной.
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