Воркшоп от dreamlaser в ЦЕХе *

Воркшоп о создании интерактивной инсталляции от dreamlaser пройдет 18 декабря. Участников ждет погружение в процесс разработки лазерного контента, практика создания музыкальной композиции для инсталляции и сборка полноценного сетапа с использованием специального технического оборудования.
Воркшоп проведут ведущие специалисты студии dreamlaser:
- креативный продюсер Анна Гагарина
- дизайнер мультимедиа и художница проекта A.R.R.C 2.0 Алиса Воронина.
Эксперты подробно расскажут об этапах и нюансах работы над мультимедийной инсталляцией. Прием заявок — до 15 декабря. На воркшопе понадобится свой компьютер (желательно на Windows).
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Фото: архив пресс-служб
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