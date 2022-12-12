Воркшоп от dreamlaser в ЦЕХе *

Воркшоп проведут ведущие специалисты студии dreamlaser:

креативный продюсер Анна Гагарина

дизайнер мультимедиа и художница проекта A.R.R.C 2.0 Алиса Воронина.

Эксперты подробно расскажут об этапах и нюансах работы над мультимедийной инсталляцией. Прием заявок — до 15 декабря. На воркшопе понадобится свой компьютер (желательно на Windows).





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Фото: архив пресс-служб