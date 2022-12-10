«Былое и время» в Русском музее фотографии

Выставка нижегородского фотографа Николая Мошкова открылась в Нижнем. В экспозицию вошло более 100 фотографий.
Николай Мошков рассказывает, как развивается город и область, чем занимаются живущие горожане, об их неудачах и достижениях.
Работы с выставки «Былое и время» сделаны в Нижнем, Арзамасе, Ковернине и Городце. Многие из них покажут широкому зрителю впервые.
Автор около 30 лет работал собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС, сотрудничал с местными и федеральными печатными изданиями. Он — член Союза журналистов России и автор многочисленных фотоальбомов.
Выставка будет работать до 15 января.
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Фото: архив пресс-служб
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