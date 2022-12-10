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Искусство

«Былое и время» в Русском музее фотографии

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Выставка нижегородского фотографа Николая Мошкова открылась в Нижнем. В экспозицию вошло более 100 фотографий.

 

Николай Мошков рассказывает, как развивается город и область, чем занимаются живущие горожане, об их неудачах и достижениях.

Работы с выставки «Былое и время» сделаны в Нижнем, Арзамасе, Ковернине и Городце. Многие из них покажут широкому зрителю впервые.

Автор около 30 лет работал собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС, сотрудничал с местными и федеральными печатными изданиями. Он — член Союза журналистов России и автор многочисленных фотоальбомов.

Выставка будет работать до 15 января.

 

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Фото: архив пресс-служб

 

 

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