Короткометражки о танцах покажут в Нижнем

Context Film — это 32 короткометражки из 22 стран мира. Их объединили в два сеанса и покажут в формате двух фильмов — «Кинотанец» и «Эксперимент».

Короткометражки создавали опытные и начинающие режиссеры. Но объединяет их одна общая тема — танец.

Показы пройдут в кинотеатре «Империя Грез Небо»:

9 и 18 декабря — кинопоказ «Кинотанец»

11 и 16 декабря — «Эксперимент»

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Фото: кадр из фильма «Сильфиды 3.1» (2022, Бразилия)