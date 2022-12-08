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Искусство

Короткометражки о танцах покажут в Нижнем

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Context Diana Vishneva и TheatreHD привезли в столицу Приволжья фестиваль короткометражного кино Context Film.

 

Context Film — это 32 короткометражки из 22 стран мира. Их объединили в два сеанса и покажут в формате двух фильмов — «Кинотанец» и «Эксперимент».

Короткометражки создавали опытные и начинающие режиссеры. Но объединяет их одна общая тема — танец.

Показы пройдут в кинотеатре «Империя Грез Небо»:

  • 9 и 18 декабря — кинопоказ «Кинотанец»
  • 11 и 16 декабря — «Эксперимент»

 

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Фото: кадр из фильма «Сильфиды 3.1» (2022, Бразилия)

 

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