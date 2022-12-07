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Искусство

Новогодние истории в музее фотографии

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Русский музей фотографии открывает новую экспозицию — «Новогодние истории». Нижегородцев приглашают перелистать новогодние страницы разных лет, погрузиться в сказочную атмосферу Нового года и Рождества.

 

На старинных фотооткрытках можно увидеть, как раньше украшали елку, какими представляли Деда Мороза и Снегурочку, как отмечали праздник.

Изображения на них менялись вместе с эпохой: наряды из шелка и кружев сменили самодельные костюмы 1920-х. Неизменным оставалось ожидание праздника, подарки и зимние развлечения: ледовые скульптуры, коньки и лыжи, санки и катания на лошадях.

Выставка работает с 7 декабря 2022 по 29 января 2023 года.

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Фото: сообщество Русского музея фотографии

 

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