Новогодние истории в музее фотографии

Русский музей фотографии открывает новую экспозицию — «Новогодние истории». Нижегородцев приглашают перелистать новогодние страницы разных лет, погрузиться в сказочную атмосферу Нового года и Рождества.
На старинных фотооткрытках можно увидеть, как раньше украшали елку, какими представляли Деда Мороза и Снегурочку, как отмечали праздник.
Изображения на них менялись вместе с эпохой: наряды из шелка и кружев сменили самодельные костюмы 1920-х. Неизменным оставалось ожидание праздника, подарки и зимние развлечения: ледовые скульптуры, коньки и лыжи, санки и катания на лошадях.
Выставка работает с 7 декабря 2022 по 29 января 2023 года.
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Фото: сообщество Русского музея фотографии
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